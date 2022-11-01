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Инженеры МИТ создали беспроводную камеру для подводной съемки, которая способна работать без батареек

НовостиТехнологии

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали беспроводную камеру для подводной съемки без батареек, которая способна работать автономно в течение длительных промежутков времени.

Устройство, конструкцию которого инженеры подробно описали в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, получает питание от звука. Инженеры говорят, что эта камера в 100 000 раз эффективнее других камер для подводной съемки.

В дополнение к более высокой энергоэффективности, новая беспроводная камера без батареек для подводной съемки делает цветные снимки и способна передавать данные без проводов через толщу воды. Кроме того новая камера может делать фото даже в темноте.

Сочетание всех этих свойств превращает новую разработку в одну из самых инновационных камер для подводной съемки. А поскольку для ее работы не нужен источник питания – такой, например, как батарея, такая камера способна работать неделями, прежде чем ученым понадобится ее восстановить. Это свойство сделает эту безбатарейную камеру очень полезной для изучения неизвестных морских существ.

И это именно то, о чем думали в Массачусетском технологическом институте, когда инженеры, занимавшиеся разработкой этой камеры, решили создать что-то новое и инновационное. И камера по-настоящему инновационная, поскольку она использует звук не только для обеспечения питания, но и для реконструкции изображений после того, как она их сделала. Это делается путем превращения механической энергии звуковых волн, проходящих через воду, в электрическую.

Затем эта энергия используется для питания оборудования, отвечающего за обработку изображений и связи. Эта уникальная разработка, как мы надеемся, откроет новые горизонты перед учеными, предоставив им более удобные возможности для исследования подводных пространств.

Ранее мы сообщали, что американский серийный изобретатель Кен Бернс создал миниатюрные телевизоры с диагоналями 1 и 0,6 дюйма.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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