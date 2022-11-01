Инженеры МИТ создали беспроводную камеру для подводной съемки, которая способна работать без батареек

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали беспроводную камеру для подводной съемки без батареек, которая способна работать автономно в течение длительных промежутков времени.

Устройство, конструкцию которого инженеры подробно описали в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, получает питание от звука. Инженеры говорят, что эта камера в 100 000 раз эффективнее других камер для подводной съемки.

В дополнение к более высокой энергоэффективности, новая беспроводная камера без батареек для подводной съемки делает цветные снимки и способна передавать данные без проводов через толщу воды. Кроме того новая камера может делать фото даже в темноте.

Сочетание всех этих свойств превращает новую разработку в одну из самых инновационных камер для подводной съемки. А поскольку для ее работы не нужен источник питания – такой, например, как батарея, такая камера способна работать неделями, прежде чем ученым понадобится ее восстановить. Это свойство сделает эту безбатарейную камеру очень полезной для изучения неизвестных морских существ.

И это именно то, о чем думали в Массачусетском технологическом институте, когда инженеры, занимавшиеся разработкой этой камеры, решили создать что-то новое и инновационное. И камера по-настоящему инновационная, поскольку она использует звук не только для обеспечения питания, но и для реконструкции изображений после того, как она их сделала. Это делается путем превращения механической энергии звуковых волн, проходящих через воду, в электрическую.

Затем эта энергия используется для питания оборудования, отвечающего за обработку изображений и связи. Эта уникальная разработка, как мы надеемся, откроет новые горизонты перед учеными, предоставив им более удобные возможности для исследования подводных пространств.

Ранее мы сообщали, что американский серийный изобретатель Кен Бернс создал миниатюрные телевизоры с диагоналями 1 и 0,6 дюйма.