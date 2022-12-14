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Технология 5G – это новый стандарт в сфере мобильной связи. Он обещает высокую скорость передачи данных, большую емкость системы и улучшение качества связи. Предлагаем читателям узнать, какие же производители лидируют в мире 5G.

Что такое 5G?

Но сначала давайте поговорим непосредственно о 5G-связи. Сама аббревиатура 5G указывает на то, что речь идет о пятом поколении мобильной связи. Эта технология является следующим после UMTS (3G) и LTE/Advanced LTE (4G) уровнем развития беспроводных сетей.

Целью разработки технологии 5G является обеспечение пользователей более быстрой и универсальной мобильной связью. 5G должна обеспечивать более высокую скорость передачи данных, улучшенную пропускную способность и возможность создания интеллектуальной сети.

Технология 5G также должна способствовать диджитализации и открывать новые возможности для компаний. Среди прочего стандарт предназначен для улучшения сетевой связи внутри компании, между компаниями и общения на уровне M2M.

Интернет вещей (IoT – Internet of Things) – это, наверное, наиболее приоритетная область прикладного применения 5G, что принесет дополнительные преимущества для компаний и частных лиц.

Стандарт мобильной связи 5G пока еще не получил глобального распространения, однако он постоянно развивается. А операторы сетей, производители и поставщики оборудования постоянно внедряют инновации.

Эти новации должны помочь не просто выжить на перспективном рынке 5G, но и получать на нем неплохую прибыль. Соответственно постоянно появляются новые изобретения и улучшения технологии, на которые оформляются патенты.

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Поэтому заявки на получение патентов рассматриваются как свидетельство лидерства в технологии 5G. Авторы данной публикации, опираясь на данные исследований IPlytics и Statista, составили для читателей Mediasat список компаний, лидирующих в сфере развития технологий 5G.

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1-ое место: Huawei

Первое место в рейтинге компаний-лидеров в секторе 5G заняла китайская компания, которая, как и ZTE, расположена в городе Шэньчжэнь. Конечно, речь идет о компании Huawei, которая осуществляет деятельность в области разработки и производства высокотехнологичных устройств для связи. Ассортимент продукции, производимой группой, включает смартфоны, планшеты и переносные устройства. Также компания выпускает маршрутизаторы и серверы. Huawei заслужила свое место победителя с долей в 15.39 процента в семействах патентов 5G.

2-е место: Qualcomm

Вторую строчку в рейтинге лидеров по внедрению 5G занимает калифорнийская компания Qualcomm. Она является производителем полупроводников и поставщиком решений для сотовой связи. Среди прочего компания активно работает в сферах производства процессоров, разработки технологий мобильной и беспроводной связи. Qualcomm владеет 11.24% семейства патентов 5G.

3-е место: ZTE

На третьем месте в рейтинге – компания ZTE. Это производитель телекоммуникационного оборудования, расположенный в Шэньчжэне, Китай. Компания также производит смартфоны, маршрутизаторы и планшеты. 9.81 процента семейств патентов 5G принадлежат именно ей.

4 место: Samsung Electronics

Южнокорейский конгломерат Samsung, являющийся одним из прямых конкурентов компании Huawei, получил четвертое место с 9.67 процентами патентов на внедрение 5G. Но кроме смартфонов, планшетов, телевизоров и переносных устройств компания Samsung также производит холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику. В ассортименте Samsung можно найти даже роботы-пылесосы.

5 место: Nokia

Компания Nokia – это глобальная телекоммуникационная группа. Среди товаров, предлагаемых потребителям, – смартфоны, устройства WiFi, а также аппаратное и программное обеспечение. Владея 9.01% семейств патентов 5G, компания Nokia занимает 5 место в рейтинге.

6-е место: LG Electronics

Компания LG Electronics оказалась на шестой позиции в рейтинге ведущих производителей оборудования для 5G. Это южнокорейский конгломерат с головным офисом в Сеуле. Кроме смартфонов, LG также производит телевизоры, системы домашних кинотеатров, а также холодильники, стиральные машины и пылесосы. Компании принадлежит 7.01% семейств патентов 5G.

7 место: Ericsson

На седьмом месте в списке ведущих компаний, производящих оборудование для 5G, оказалась компания Ericsson – шведский производитель из Стокгольма. Основной бизнес компании связан со сферой мобильных технологий, интернета, мультимедийной связи и телекоммуникаций. Компания Ericsson владеет 4.35 процентами семейств патентов 5G.

8 место: Sharp

На восьмом месте в рейтинге расположилась корпорация Sharp – японская компания-производитель электроники. Ассортимент выпускаемой компанией продукции охватывает много позиций: от телевизоров, аудиосистем, микроволновок и мобильных телефонов до солнечных модулей. Кроме того, Sharp разрабатывает основные цифровые технологии и компоненты для электронных продуктов. Компания владеет 3.65% мировых патентов на 5G.

9 место: Oppo Electronics

Китайский производитель электроники Oppo Electronics занимает девятое место в рейтинге. Основной продукцией группы есть смартфоны и проигрыватели дисков Blu-ray. Oppo принадлежит 3,47% патентов на стандарт мобильной связи 5G.

10 место: DT Mobile

На десятом месте среди ведущих компаний, занимающихся разработкой оборудования для 5G, оказалась DT Mobile. Это дочерняя компания китайской телекоммуникационной группы Datang Telecom, основанной в 1998 году Китайской академией телекоммуникационных технологий (CATT). Доля DT Mobile (ранее – Datang Mobile) в глобальном пуле патентов 5G составляет 3.44 процента.