Сама себя сжигает: космический стартап из Украины готовится к запуску собственной ракеты

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Несмотря на российско-украинскую войну, украинский стартап Promin Aerospace, выпускающий самосжигаемые ракеты, планирует в следующем году вывести на орбиту малый спутник. В течение предыдущих десяти месяцев компания занималась разработкой и производством, а в августе к работе были привлечены два новых инженера.

Работа вопреки войне

До начала полномасштабной российско-украинской войны научно-исследовательский центр космической отрасли работал в городе Днепр. Он расположен в центре Украины и находится под постоянными российскими ракетными обстрелами. В настоящее время в целях безопасности работников компания Promin Aerospace не раскрывает месторасположение своих лабораторий, – сообщает издание Space News.

Из-за недавних массированных обстрелов украинских городов в последнее время имели место сбои в работе энергетической системы страны. Они поставили под угрозу работу систем водоснабжения и транспортировки продуктов. Компания Promin Aerospace также не избежала влияния отключений электричества, но пытается продолжать работу. Для большей стабильности работы она имеет две резервные электрические линии.

Специалисты из города Днепра известны своим значительным вкладом в развитие аэрокосмической промышленности. Ведь в нем расположены государственная аэрокосмическая компания «Южмаш» и конструкторское бюро «Южное». Эти предприятия занимаются разработками в области космических технологий.

Война – далеко не самое подходящее время для развития организации, даже если ей удается продолжать свою регулярную деятельность. В результате компания Promin Aerospace была вынуждена отказаться от планов развития.

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Помощь Google

22 февраля буквально за два дня до начала полномасштабного российского нападения на Украину генеральный директор и соучредитель компании Promin Aerospace Михаил Рудоминский разослал первую серию электронных писем с просьбой предоставить компании помощь с начальным капиталом.

После начала военных действий в стране, компания Promin Aerospace была вынуждена поставить все свои инвестиционные планы на паузу. Во главу угла был поставлен вопрос безопасности работников и их семей. Также компания сосредоточилась на сборе гуманитарной помощи для пострадавших в результате войны.

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Большинство сотрудников компании возобновили работу в начале апреля текущего года.

В этом году фирма планировала вдвое увеличить штат своих сотрудников, но планы перечеркнула война. Однако благодаря финансированию, полученному в августе от компании Google, компании удалось привлечь к работе новых инженеров и вернуться к разработкам.

Первый запуск

В следующем году Promin Aerospace планирует впервые запустить в космос миниатюрную ракету. Как сообщает издание ITC, компания попытается запустить ракету в Украине на высоту около 100 метров.

Однако, вероятнее всего, компания проведет тестовый запуск на территории Шотландии. Ведь меморандум о взаимопонимании позволяет компании Promin Aerospace производить космические запуски на территории любого из субъектов Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в случае невозможности получения разрешения на запуск с территории Украины.

Как сообщил господин Рудоминский, уже к концу лета 2023 компания намерена провести тестовый запуск с территории шотландского космодрома.