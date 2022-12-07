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«Любов для батьків»: Киевстар презентовал новый тариф

НовостиТелеком
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Новый тариф имеет сниженную стоимость услуг по сравнению с другими тарифными планами сотового оператора.

Что произошло

Украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар презентовал новый тарифный план. Он получил название «Любов для батьків» и ориентирован на клиентов элегантного возраста.

Что известно о тарифе

«Любов для батьків» входит в линейку LOVE UA, которая является ответом Киевстара на потребности клиентов в 2022 году.

В пакете за 125 гривен в месяц абоненты получат следующий набор услуг:

  • безлим для звонков в сети Киевстар;
  • 50 минут на другие мобильные и городские сети по Украине;
    50 SMS;
  • 5 ГБ мобильного интернета;
  • одну Суперсилу – дополнительную услугу, которую можно выбрать в соответствии с индивидуальными потребностями.

В пресс-службе Киевстар уточняют, что в этом тарифе среди Суперсил доступны следующие опции:

  • дополнительные 100 минут на другие сети по Украине и за границу;
  • дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;
  • услуга «Видео на ходу», которая делает мобильный интернет во многих популярных видео приложениях нетарифицируемым.

Кто может подключить тариф

Контрактный тариф «Любов для батьків» могут подключить все абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет. Вместе с тем он также доступен людям с инвалидностью I-III группы. Подробнее о подключении и условиях тарифа можно узнать на сайте телекоммуникационного оператора по ссылке.

Напомним, в прошлом месяце «Киевстар» сделал технологию VoLTE доступной для абонентов предоплаты.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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