«Киевстар» сделал доступной технологию VoLTE для абонентов предоплаты

Оператор будет подключать абонентов предоплаты постепенно, автоматически активируя для них новую услугу.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» начал подключать услугу Voice-over-LTE (VoLTE) абонентам тарифов по предоплате. Это технология, позволяющая совершать звонки через 4G.

В «Киевстар» ожидают, что в начале следующего года к услуге будут подключены более двух миллионов абонентов.

В настоящее время, по расчетам оператора, возможность использовать VoLTE имеют уже около 500 тысяч абонентов.

Технология VoLTE будет доступна при следующих условиях:

смартфон должен поддерживать VoLTE в сети «Киевстар»;

абонент должен использовать USIM-карту, поддерживающую работу в 4G;

пользователь должен использовать 4G-интернет и находиться в зоне покрытия сети.

VoLTE позволяет абонентам даже во время звонка пользоваться скоростным мобильным интернетом. Можно одновременно разговаривать и использовать приложения в смартфоне, или искать необходимую информацию в интернете без дополнительных списаний со счета и платы за трафик. Как правило, пользоваться возможностями VoLTE абоненты могут без дополнительных настроек, однако в некоторых моделях телефонов необходимо, чтобы пользователь вручную выбрал сеть LTE в меню смартфона», – объясняют в компании.

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С 2021 года технология VoLTE уже доступна около 300 тысячам контрактных абонентов. Сейчас в сети «Киевстар» VoLTE работает более 100 моделей смартфонов таких производителей, как: Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi.

Напомним, в феврале этого года технологию VoLTE также запустил другой украинский оператор lifecell.