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В настоящее время услуги доступны во всех домах, кроме разрушенных агрессором, или критически повреждённых.

Что случилось

Телекоммуникационная компания Киевстар завершила восстановление сети фиксированного интернета в городе Изюм Харьковской области.

В пресс-службе оператора сообщают, что «Домашний интернет» от Киевстара теперь доступен для 5,5 тысяч квартир жителей города. Однако уточняется, что интернет не работает в домах, разрушенных агрессором, или тех, которые критически повреждены в результате обстрелов.

Что говорят

Руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук заявил: «Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы оперативно возвращать связь в дома наших абонентов. Но количество вызовов растет. Террористические атаки на энергетическую систему Украины лишают абонентов не только света, но и, как следствие, проводного интернета. Поэтому сейчас мы отдельно сфокусированы как на восстановлении сети, так и на обеспечении нашего оборудования дополнительными источниками питания».

Что дальше

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры Киевстар модернизирует сеть проводного интернета. В компании заявляют, что уже 18 городов Украины имеют доступный интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Вместе с тем Киевстар активно реализует социальные проекты. В частности, бесплатно обустроил интернетом более 1400 бомбоубежищ и укрытий по всей Украине. Также было осуществлено подключение 743 модульных домиков, что позволило обеспечить доступ к всемирной сети вынужденно переселенные семьи.

Информация о Херсоне

В пресс-службе Киевстар отмечают, что кроме Изюма, компания с 1 декабря начала предоставление услуг для первых абонентов в деоккупированном Херсоне. Кстати, в этом городе к началу полномасштабного вторжения услуга «Домашнего Интернета» от Киевстара была доступна 81 тысячи квартир.

Напомним, недавно было обновлено приложение «Радио Киевстар». Вот здесь мы рассказывали, как он работает и где его скачать.