Starlink достиг Антарктиды: теперь спутниковый интернет от SpaceX доступен на всех 7 континентах

Широкополосная связь Starlink теперь передается в один из самых отдаленных населенных пунктов на Земле — станцию ​​Мак-Мердо.

Это интересно: Спутниковый интернет Starlink появится на 30 украинских судах

Станция ​​Мак-Мердо — американская антарктическая станция, неформальная столица Антарктиды, крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Принадлежит Антарктической программе США (USAP), но обслуживает также станции и исследовательские программы других государств.

NSF-supported USAP scientists in #Antarctica are over the moon! Starlink is testing polar service with a newly deployed user terminal at McMurdo Station, increasing bandwidth and connectivity for science support. pic.twitter.com/c3kLGk8XBV

SpaceX также отметила это событие в своих соцсетях.

Starlink is now on all seven continents! In such a remote location like Antarctica, this capability is enabled by Starlink’s space laser network https://t.co/c9HX0xrX0u

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2022