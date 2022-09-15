Starlink достиг Антарктиды: теперь спутниковый интернет от SpaceX доступен на всех 7 континентах

Широкополосная связь Starlink теперь передается в один из самых отдаленных населенных пунктов на Земле — станцию ​​Мак-Мердо.

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Станция ​​Мак-Мердо — американская антарктическая станция, неформальная столица Антарктиды, крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Принадлежит Антарктической программе США (USAP), но обслуживает также станции и исследовательские программы других государств.

NSF-supported USAP scientists in #Antarctica are over the moon! Starlink is testing polar service with a newly deployed user terminal at McMurdo Station, increasing bandwidth and connectivity for science support. pic.twitter.com/c3kLGk8XBV — National Science Foundation (@NSF) September 14, 2022

«Ученые USAP в Антарктиде на седьмом небе от счастья! Starlink тестирует полярный сервис с недавно развернутым пользовательским терминалом на станции Мак-Мердо, увеличивая пропускную способность и возможности подключения для научной поддержки», — сообщил Национальный научный фонд США в Twitter 14 сентября.

SpaceX также отметила это событие в своих соцсетях.

Starlink is now on all seven continents! In such a remote location like Antarctica, this capability is enabled by Starlink’s space laser network https://t.co/c9HX0xrX0u — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2022

«Starlink теперь есть на всех семи континентах! В таком отдаленном месте, как Антарктида, эта возможность обеспечивается космической лазерной сетью Starlink» , — написала компания в среду в Твиттере.

SpaceX уже запустила более 3200 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Также у компании есть разрешение на запуск 12 000 космических кораблей Starlink и ожидается подтверждение заявки на запуск еще 30 000 спутников.

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Со следующего года SpaceX будет запускать Starlink Version 2, которые намного крупнее и мощнее, чем нынешние. Именно они смогут обеспечить передачу услуг непосредственно на смартфоны — в конце прошлого месяца Маск объявил, что SpaceX и T-Mobile подписали соглашение о предоставлении такой услуги.

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Starlink имеет решающее значение для долгосрочных исследовательских целей SpaceX. Так, доходы от широкополосной группировки помогают финансировать Starship, гигантскую комбинацию ракеты и космического корабля, которую SpaceX разрабатывает для доставки людей и грузов на Луну и Марс. SpaceX также планирует запускать спутники Starlink Version 2 на орбиту с помощью Starship.

Ранее мы сообщали, что американский спутник Galaxy 11 развалился на орбите.

Источник: Space.com