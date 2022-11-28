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В Англии арестовали мужчину за телевизионное пиратство

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Полиция Северной Англии, ведущая расследование дела о масштабном случае пиратского распространения телепрограмм, арестовала мужчину по подозрению в совершении мошеннических действий и других преступлениях в области авторского права. Об этом пишет издание Advanced Television.

Следователи Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью графства Йоркшир и Хамбер (YH ROCU) вместе с полицией Южного Йоркшира и работая в партнерстве с компанией Sky 22 ноября выдали ордера на аресты в районе городов Донкастер и Барнсли.

43-летний мужчина был арестован по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью мошенничества, а также в преступлениях, предусмотренных Законом о защите авторского права, разработок и патентов и Законом о серьезных правонарушениях. Его отпустили под подписку до дальнейших расследований.

«Предоставление пользователям средств для просмотра премиального телевизионного контента без оформления легальной подписки незаконно, – отмечает руководитель регионального отдела борьбы с экономической преступностью YH ROCU Рамона Сеньор. – Действуя таким образом, мы надеемся оказать значительное влияние на этот вид преступной деятельности. Это отличный пример сотрудничества наших следователей с частными партнерами, который будет способствовать соблюдению закона».

Недавно мы сообщали, что британец был осужден за нелегальное распространение спортивного контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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