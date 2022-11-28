В Англии арестовали мужчину за телевизионное пиратство

Полиция Северной Англии, ведущая расследование дела о масштабном случае пиратского распространения телепрограмм, арестовала мужчину по подозрению в совершении мошеннических действий и других преступлениях в области авторского права. Об этом пишет издание Advanced Television.

Следователи Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью графства Йоркшир и Хамбер (YH ROCU) вместе с полицией Южного Йоркшира и работая в партнерстве с компанией Sky 22 ноября выдали ордера на аресты в районе городов Донкастер и Барнсли.

43-летний мужчина был арестован по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью мошенничества, а также в преступлениях, предусмотренных Законом о защите авторского права, разработок и патентов и Законом о серьезных правонарушениях. Его отпустили под подписку до дальнейших расследований.

«Предоставление пользователям средств для просмотра премиального телевизионного контента без оформления легальной подписки незаконно, – отмечает руководитель регионального отдела борьбы с экономической преступностью YH ROCU Рамона Сеньор. – Действуя таким образом, мы надеемся оказать значительное влияние на этот вид преступной деятельности. Это отличный пример сотрудничества наших следователей с частными партнерами, который будет способствовать соблюдению закона».

Недавно мы сообщали, что британец был осужден за нелегальное распространение спортивного контента.