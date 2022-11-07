Британца осудили за нелегальное распространение спортивного контента

Мужчина, управлявший сетью, предлагавшей нелегальный доступ к просмотру матчей футбольной Премьер-лиги, приговорен к восьми месяцам тюремного заключения условно.

Как было установлено, Питер Дилворт (36 лет), проживающий на полуострове Верел в графстве Мерсисайд, стоял за платформой Marvel Stream UK. Эта платформа предоставляла доступ к просмотру матчей, используя контент Sky Sports и BT Sport.

Благодаря сотрудничеству между организацией по борьбе с пиратством FACT и полицией Мерсисайд Дилворт был идентифицирован. В марте полиция Мерсисайда арестовала его, провела допрос и обыски в его помещениях.

Исполнительный директор FACT Кирон Шарп отметил: «Это очередной шаг в правильном направлении на пути решения проблемы незаконных потоковых трансляций. Мы благодарим полицию Мерсисайда за проделанную ими работу. Оказанная поддержка и помощь в получении доказательств, которые легли в основу этого обвинения, были жизненно важны для достижения результата по этому делу.

Как четко показывает этот результат, предоставление незаконного доступа к потоковому контенту является преступлением, имеющим серьезные последствия. В этом случае – это уголовное осуждение плюс ограничение свободы сроком до 8 месяцев. Пользование такими услугами крайне опасно. Ведь оно подвергает пользователей рискам, связанным с использованием вредоносного программного обеспечения, делает их уязвимыми перед вирусами, актами кражи личных данных, может доставлять им сомнительный контент и несет в себе финансовые потери».

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FACT сотрудничает с правообладателями спортивного контента, партнерами по трансляции и другими представителями индустрии теле- и радиовещания. Это позволяет выявлять и наказывать поставщиков незаконных потоковых услуг и виновных в других преступлениях, связанных с пиратством, а также получающих доступ к незаконному контенту».

Следователь полиции Мерсисайда, констебль Гаррет Джонс, комментирует: «Мы приветствуем этот приговор, показывающий ценность тесного сотрудничества с нашими партнерами в области обеспечения законности. В результате своих нечестных действий Дилворт заработал немалые деньги, и мы рады, что это совместное расследование обеспечило такой положительный результат».

Суд также присудил Дилворту 120 часов неоплачиваемых исправительных работ и шесть месяцев реабилитации от наркозависимости.

Это не в первый раз, когда в Британии выносят приговоры за пиратство. Ранее мы сообщали, что двух британцев осудили на два года за создание пиратского телевизионного сервиса.