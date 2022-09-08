Vodafone поможет узнать местонахождение людей: как воспользоваться услугой

Vodafone Украина запустил услугу Геопоиск – решение для поиска местонахождение близких.

Как работает услуга

Услуга позволяет узнать, где находится человек, с помощью технологических возможностей мобильной сети Vodafone. Чтобы воспользоваться услугой, не нужно устанавливать никакие программы, а абоненту, местонахождение которого вы хотите узнать, не нужно иметь доступ в интернет. Информация передается удобным и привычным защищенным каналом – с помощью SMS.

Как воспользоваться

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо получить подтверждение от человека, местонахождение которого вы планируете просматривать.

Для этого нужно:

отправить SMS с текстом Старт на номер 5500;

в ответ на SMS предоставить номер телефона человека, разрешение которого нужно получить.

После получения разрешения, можно в любой момент удостовериться, где находится ваш близкий человек. Для этого нужно отправить на номер 5500 SMS с текстом «Поиск» и номером человека, которого вы хотите найти.

Какие координаты будут предоставлены

В ответ придет сообщение с координатами: «Абонент +380ХХХХХХХХХ 31.05.22 в 15:10 находился в таком радиусе: и ссылка на местонахождение».

Максимально к услуге можно подключить пять номеров. Также SMS с запросом подтверждения поступит человеку, о котором вы беспокоитесь. Предоставленное разрешение будет действовать 30 дней.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Каждый раз человеку, которого вы ищете, будет поступать SMS о вашем запросе с возможностью отклонить свое разрешение на просмотр местоположения. Для безопасности абонента, местонахождение которого вас интересует, вы получите данные о его местонахождении с приблизительным радиусом 3 км. На карте также будут указаны дата и время, когда его местонахождение было определено.

Стоимость и срок действия услуги

Услуга доступна с 7 сентября и предоставляется бесплатно. Пока она работает в тестовом режиме, отзывы о работе сервиса можно оставлять в чате My Vodafone или по номеру 111.

Ранее мы сообщали, что Vodafone запустил новую услугу для неслышащих людей.