Несмотря на пасмурный прогноз синоптиков, компания SpaceX смогла 22 ноября запустить на орбиту новый спутник. Он поможет компании Eutelsat еще больше усилить свои позиции на быстрорастущем рынке услуг широкополосной связи для самолетов и морских судов.

Детали запуска

Ракета Falcon 9 со спутником Eutelsat 10B оторвалась от стартовой площадки Базы космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 21:47 по времени восточного побережья. То есть во временном окне, когда синоптики давали лишь 10% на успех запуска.

Миссия, которая в начале была запланирована на 21 ноября, была перенесена на день, что предоставило компании SpaceX дополнительное время для проведения проверок перед запуском.

Для запуска спутника Eutelsat 10B на высокоэнергетическую суперсинхронную переходную орбиту компанией SpaceX была использована одноразовая версия ракеты Falcon 9. Запуск аппарата на суперсинхронную переходную орбиту должен сократить то время, которое понадобится полностью электрическому спутнику для того, чтобы достичь плановой геостационарной орбитальной позиции, используя для этого собственные двигатели.

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По словам спикера компании Thales Alenia Space, изготовившей спутник Eutelsat 10B, вывод спутника на плановую орбиту продлится от пяти до шести месяцев, то есть, быстрее, чем во время более распространенных запусков на апогей квазигеостационарной орбиты.

В компании Eutelsat не сообщают, оплатили ли они компании SpaceX большую сумму денег за ракету Falcon 9, в которой не было зарезервировано дополнительное топливо, необходимое для спуска первой ступени на палубу самоходной баржи для повторного использования разгонных блоков.

Ускорение сроков запуска спутника потребовалось из-за времени, затраченного на решение определенных проблем, связанных с производством спутника, который ранее планировалось запустить в первой половине 2023 года.

Компания Intelsat заплатила дополнительные деньги за использование одноразовой ракеты Falcon 9, позволившей предоставить ее двум спутникам дополнительное ускорение на пути к плановой орбитальной позиции 12 ноября.

Выведя на орбиту спутник Eutelsat 10B в рамках своей 11 миссии, разгонный блок SpaceX погрузился в воды Атлантического океана. Это был самый старый из разгонных блоков компании SpaceX. В прошлом он обеспечивал проведение миссий по запуску на орбиту спутников компаний Telesat, Iridium, а также широкополосного созвездия Starlink от компании SpaceX.

О спутник Eutelsat 10B

Емкость рабочего модуля высокой пропускной способности спутника Eutelsat 10B, построенного на базе платформы Spacebus NEO от Thales Alenia Space, составляет примерно 35 гигабит в секунду.

Спутник предназначен для предоставления услуг связи в Ku-диапазоне клиентам из сферы авиации и судоходства, работающих на загруженных маршрутах в Европе, Средиземноморье, Ближнем Востоке, Африке, а также в акваториях Атлантического и Индийского океанов.

Спутник также оборудован двумя модулями C- и Ku-диапазона, позволяющими ему взять на себя миссию передачи телевизионного сигнала в орбитальной позиции 10 градусов восточной долготы.

В настоящее время в этой точке работает спутник Eutelsat 10A, срок эксплуатации которого истекает в конце 2023 года.