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Херсон на связи: два сотовых оператора возобновили работу в городе

НовостиТелеком

В освобождённом Херсоне начали работу два украинских оператора сотовой связи.

Национальный оператор «Киевстар» сообщил, что первая базовая станция 4G уже восстановлена и работает в центре Херсона.

Телеком-оператор Vodafone также заявил о восстановлении сети в Херсоне. Для этого технарям компании понадобилось менее 18 часов. Специалисты построили почти новую сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.

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Раньше мы писали, как и где украинские операторы восстановили сети на востоке и юге Украины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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