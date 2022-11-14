Херсон на связи: два сотовых оператора возобновили работу в городе

В освобождённом Херсоне начали работу два украинских оператора сотовой связи.

Национальный оператор «Киевстар» сообщил, что первая базовая станция 4G уже восстановлена и работает в центре Херсона.

Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті 💪

Все буде 🇺🇦 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Телеком-оператор Vodafone также заявил о восстановлении сети в Херсоне. Для этого технарям компании понадобилось менее 18 часов. Специалисты построили почти новую сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.

Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність. Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці 🇺🇦 pic.twitter.com/3qPuQcvdPn — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022

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Раньше мы писали, как и где украинские операторы восстановили сети на востоке и юге Украины.