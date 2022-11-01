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Восстановление сетей на востоке и юге: где появилась связь украинских сотовых операторов

НовостиТелеком

В конце октября украинские сотовые операторы возобновили связь в ряде деоккупированных населённых пунктов на востоке и юге Украины.

Киевстар

Киевстар возобновил связь в ряде освобождённых населённых пунктов Донетчины и Харьковщины. Недавно сотрудники национального телеком-оператора отстроили базовые станции в сёлах Острое и Кураховка Донецкой области, а также в Кондрашовке, Боровой и Вильче Харьковской области.

Vodafone

Vodafone восстановил сеть в ряде населённых пунктов на востоке и юге Украины. Так, инженеры Vodafone вернули связь в пгт Боровая и село Бригадировка в Харьковской области. Также теперь на связи пгт Гродовка Донецкой области. Впервые с начала войны смогли позвонить своим родным абоненты Vodafone в селе Староселье Херсонской области. Село расположено в 20 км от нынешней линии фронта. Вместе с тем в Волчанске и Купянске заработали дополнительные базовые станции. Это позволит улучшить качество сети.

lifecell

После освобождения населённых пунктов в Харьковской и Херсонской областях lifecell продолжает восстанавливать поврежденную в результате боевых действий инфраструктуру. В Харьковской области работают и обеспечивают жителей освобождённых населённых пунктов связью 84% базовых станций lifecell. После освобождения ВСУ территорий в Харьковской области в течение августа-октября команде lifecell удалось восстановить связь в 63 населенных пунктах.

В Херсонской области в октябре ремонтная команда lifecell смогла восстановить связь в Великой Александровке, Белой Кринице, Кочубеевке, Нововоронцовке и Первомайском.

Про устойчивость украинских мобильных сетей

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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