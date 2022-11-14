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В Украине покажут матчи Кубка Испании по футболу

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Медиасервис MEGOGO получил права на эксклюзивный показ Кубка Испании по футболу на территории Украины.

Зрители в Украине получили возможность смотреть Кубок Испании по футболу. Эксклюзивные права на трансляцию всех матчей турнира на ближайшие три года получил медиасервис MEGOGO.

Первые матчи турнира были показаны 12 и 13 ноября на интерактивных каналах MEGOGO.

Главный кубковый турнир Испании будет транслироваться в полном объеме в качестве Full HD на интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире.

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Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, Суперкубок УЕФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Германии, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, и многое другое.

 

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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