Чемпионат мира по футболу-2022: где смотреть в Украине?

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира по футболу 2022 года. Транслировать матчи будут местные телеканалы «Суспільного Мовлення«, «Радіо Промінь«, сайт «Суспільне Спорт» и медиасервис MEGOGO.

Что покажет «Суспільне»

«Суспільне Мовлення» будет транслировать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Кроме показа поединков, на платформах «Суспільного» и MEGOGO будет выходить дополнительный контент, чтобы зрители не упустили ни одного мгновения мундиаля.

Ежедневно на местных телеканалах «Суспільного Мовлення» и на сайте «Суспільне Спорт» будут выходить студийные программы — предматчевая, а также итоговая студия игрового дня. На сайте «Суспільне Спорт» будут доступны полные повторы всех матчей.

Радиотрансляции матчей можно слушать на «Радіо Промінь». Также в эфире радио накануне и во время Чемпионата мира будет выходить подкаст «Футбольний кАтарсис», а также рубрика «Цікаві факти про Мундіаль».

матчей можно слушать на «Радіо Промінь». Также в эфире радио накануне и во время Чемпионата мира будет выходить подкаст «Футбольний кАтарсис», а также рубрика «Цікаві факти про Мундіаль». На ютуб-канале «Суспільне Спорт» будут выходить ежедневные дайджесты, а также репортажи от журналистов «Суспільного» непосредственно из Катара.

Что покажет MEGOGO

Медиасервис MEGOGO покажет все 64 матча Чемпионата мира в прямом эфире, в том числе 18 эксклюзивно.

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Главный футбольный турнир четырехлетия будет транслироваться в полном объеме в качестве Full HD на интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Кроме этого, значительное количество игровых дней будет сопровождаться студийным вещанием с участием известных футболистов, тренеров и экспертов.