Нидерландский владелец «Киевстара» хочет уйти из России, продав оператора Beeline

Руководство нидерландского оператора телекоммуникационных сетей Veon сообщило о планах продать российские компании, которые до сих пор приносили ей более половины всех доходов.

В компании отметили, что сейчас идет подготовка к «продаже на конкурентной основе» актива, работающего в России под торговой маркой Beeline. Источники издания «Ъ» утверждают, что Veon, скорее всего, передаст управление российским бизнесом топ-менеджменту действующих компаний.

«Сейчас нет никакой гарантии того, что вышеупомянутый процесс продажи приведет к появлению приемлемого предложения или, что даже в случае получения приемлемого предложения и подготовки соглашения о приобретении будут получены необходимые согласования», – говорится в заявлении компании.

После того как в феврале текущего года российские вооруженные силы начали полномасштабное вторжение в Украину, стоимость акций компании Veon упала до рекордно низких показателей.

С этого времени большое количество иностранных фирм решило уменьшить свое присутствие на российском рынке, поставив на паузу или остановив там свою деятельность.

Компания Veon оказалась в довольно сложной ситуации, поскольку у нее также есть мощные активы в Украине, где она на протяжении всей войны прилагает максимум усилий для поддержания работы своего подразделения Киевстар.

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В марте генеральный директор компании Каан Терзиоглу в своем интервью корреспонденту агентства Reuters сообщил, что он надеется на то, что компания сможет продолжать работать на обоих рынках, избежав национализации по гуманитарным причинам как компания, оказывающая критически важные услуги.

В компании также заявили, что надеются добиться наилучших результатов для себя, своих акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников «как в России, так и за ее пределами».

Объем прибыли компании Beeline до вычета расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составил 20 миллиардов рублей (325 миллионов долларов). В прошлом месяце российские СМИ сообщили, что Veon рассматривает возможность продажи сети Beeline, но в самой компании Veon тогда отказался от комментариев.