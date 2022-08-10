Компания-владелец Киевстара заморозит развертывание сети в РФ из-за санкций

Компания Veon приостановит развитие в России из-за санкций.

В интервью изданию Bloomberg гендиректор компании Каан Терзиоглу рассказал, что Veon, которой принадлежит третий по величине оператор мобильной связи в России «Билайн», заморозит развертывание своей сети, если санкции продолжат блокировать импорт оборудования.

Компания Veon основана в Москве в 1992 году как ВымпелКом, один из первых операторов мобильной связи в стране. Сейчас Veon – это голландская телекоммуникационная компания, которая обслуживает более 220 миллионов клиентов в восьми странах. Среди них – и Украина, где Veon принадлежит бренд «Киевстар». Как отмечает Bloomberg, двое сотрудников украинского оператора погибли из-за вторжения России.

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Выручка Veon во втором квартале выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом до $2,01 млрд, причем почти половина пришлась на операции в России.

Сейчас Veon ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже вышек мобильной связи в Пакистане, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Украине. В прошлом году компания продала ООО «Сервис-Телеком» более 15 000 вышек в России примерно за $970 млн. У компании есть еще около 30 000 башен для продажи.

В феврале и апреле 2023 года Veon должен выплатить облигации на сумму более $1,2 млрд. Компания планирует использовать $682 млн от продажи своего алжирского филиала Djezzy, чтобы покрыть часть выплат.

До конца года Veon сосредоточится на местном финансировании на рынках Пакистана, Бангладеш, Казахстана и Узбекистана.

Ранее мы сообщали, что убытки телеком-рынка Украины превысили 2,5 миллиарда долларов.