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YouTube обогнал Netflix, став главной платформой для распространения потокового контента

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Согласно последнему отчету Nielsen, спорт в сентябре увеличил долю телевизионного просмотра.

Согласно информации из последнего отчета Nielsen, в сентябре доля потоковых платформ в телевизионном просмотре выросла до рекордных 36.9%. При этом YouTube стал самой популярной платформой для распространения потокового контента, впервые опередив Netflix. Отчет дает общий месячный срез по телевизионным и потоковым трансляциям от компании, производящей измерения медиа.

Телевизионные трансляции также продемонстрировали в сентябре рост: их доля достигла 24,2% от общих объемов просмотров, при этом доля кабельного ТВ снизилась до 33,8%. Использование телевидения в сентябре в целом выросло на 2.4% по сравнению с августом.

Звіт Nielsen по телевізійним і потоковим трансляціям

По данным Nielsen, сектор телевизионных трансляций демонстрирует наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре использование сектора трансляций выросло на 12,4%, что было обусловлено поразительным увеличением просмотров спортивных соревнований на 222%.

Это привело к тому, что доля телевизионных трансляций в этом месяце выросла на 2.1 пункта по сравнению с августом. И это самая высокая доля с мая, когда она составляла 24.4%.

Однако, в годовом разрезе доля трансляций снизилась на 7.1% по сравнению с прошлым годом и эта категория, по данным Nielsen, потеряла 2.1%.

Несмотря на увеличение просмотра спортивных программ на 40%, использование кабельного телевидения практически не увеличилось в сентябре по сравнению с августом. Однако благодаря росту объемов трансляций и передачи потокового контента доля кабеля упала на 0.7% — до 33.8% по состоянию на конец сентября. Она является самой низкой долей на сегодняшний день по данным обзора. Объем просмотров кабельного телевидения снизился на 9,3% по сравнению с сентябрем 2021 года, а в целом за год категория потеряла 3,8 пункта.

Nielsen также сообщает о том, что доля просмотра потокового контента выросла в сентябре на 2 пункта по сравнению с августом. За год использование потоковых платформ выросло на 34.6%, и в целом категория прибавила 9.2 пункта доли.

В этом месяце в обзоре дебютировала Pluto TV, бесплатная услуга потокового телевидения с поддержкой рекламы. Pluto TV является первой услугой FAST, преодолевшей порог доли в 1% и вышедшей из категории «другие потоковые передачи».

Другие ключевые показатели в категории потоковых платформ

  • YouTube (включая YouTube TV) в сентябре сумел взять самую высокую среди платформ долю в 8.0%, сравнявшись с июльским рекордом Netflix и впервые опередив остальные потоковые платформы.
  • Hulu (включая Hulu Live) также показал рекордно высокую долю на рынке потоковых платформ – 3.8%.
  • Amazon Prime Video сохранил долю 2.9%, но успех фильма «Властелин колец: Кольца власти» и специальных игр Thursday Night Football способствовал росту объемов просмотров контента с платформы на 34.7% по сравнению с прошлым годом.
  • HBO Max продемонстрировал наибольший рост использования (+9.9%) среди платформ, показанных в отчете, главным образом благодаря пересмотру «Дома Дракона» и «Игры престолов».
  • Объемы линейных потоковых трансляций на MVPD (дистрибьюторы многоканальных видеопрограмм) и vMVPD (дистрибьюторы виртуальных многоканальных видеопрограмм) составили в сентябре 5.4% от общего потребления телевидения и 14.5% от потребления потокового видео. Трансляционный и кабельный контент, просматриваемый через программы линейной потоковой передачи, также засчитывается в соответствующую категорию.

Напомним, недавно мы сообщали, что YouTube добавил автоматические субтитры на украинском языке.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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