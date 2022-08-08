Понедельник, 8 августа, 2022

YouTube добавил автоматические субтитры на украинском языке

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На добавление поддержки украинского языка для функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях, сообщает ITC.

Украинские пользователи при воспроизведении видео на другом поддерживаемом языке теперь могут включить автоматические субтитры на украинском в настройках.

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Функция работает не лучшим образом, однако это характерно и для других языков. Улучшить результат перевода пока не позволяют возможности современных технологий машинного перевода, о чем предупреждает и сам YouTube.

Ранее мы сообщали, что YouTube разрешил превращать уже загруженные длинные видео в Shorts.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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