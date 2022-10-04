Инженеры разработали растягиваемый дисплей

Эти дисплеи, способные растягиваться и отображать яркие цвета, могут в будущем революционным образом изменить принципы нашего взаимодействия с электроникой.

Инженеры Стэнфордского университета разрабатывали дисплей, способный растягиваться на протяжении более трёх лет. И наконец-то представили рабочую модель, изготовленную из светоизлучающего полимера. Новая разработка является частью стремления учёных создать мягкую электронику, которую можно носить. То есть ту, которая способна растягиваться и соответствовать естественным формам тела, не повреждаясь при этом.

«Дисплеи, способные растягиваться, могут сформировать новый тип интерактивного интерфейса “человек-машина”, – объясняет руководитель отдела химической инженерии Женан Бао. – Мы можем видеть изображение и взаимодействовать с ним, а затем дисплей может изменяться в соответствии с нашей реакцией».

Растягивающийся дисплей был разработан благодаря использованию специального светодиодного полимера, который функционирует как нить в лампочке накаливания. По словам инженеров, материал может растягиваться почти вдвое от своей начальной длины и даёт максимальное освещение, в два раза превышающее уровень освещения сотового телефона.

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Полимер, известный под названием SuperYellow, излучает яркий свет после его смешивания с определённым типом полиуретана и прохождения через него электрического тока. Материал содержит наноструктуры, соединённые между собой как ажурная рыболовная сетка, что придаёт ему высокий уровень эластичности. Воспользовавшись этим открытием, инженеры создали красный, зелёный и синий излучающие свет полимеры, из которых и был изготовлен дисплей.

Для создания дисплея было использовано семь слоёв, при этом два слоя окутывают устройство. Он также содержит пару электродных слоёв. А также слои, транспортирующие заряд, и слои, излучающие свет. Когда подаётся электрический ток, один электрод заводит положительные заряды в светоизлучающий слой, а другой заводит туда отрицательно заряженные электроны. Когда два заряда встречаются, они соединяются и переходят в энергетически возбуждённое состояние.

Сразу после этого их состояние возвращается к нормальному, производя фотон или частицу света. Инженеры прогнозируют, что, кроме носимых дисплеев, их революционное изобретение можно будет использовать для создания интерактивных дисплеев и даже для формирования 3D-ландшафтов на картах.

Напомним, ранее исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали модель мягкого компьютера.