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Учёные разработали мягкий компьютер, который можно сжимать

НовостиТехнологии

Мягкий компьютер, созданный из резиновых блоков с прожилками серебристо-резиновой смеси, мог выполнять простые вычисления после сжатия.

Райан Гарн из Университета штата Пенсильвания и его коллега разработали модель мягкого компьютера в форме куба, реагирующего на сжатие.

Упомянутые компьютеры были построены путём объединения рядов резиновых блоков, через которые проходят прожилки серебристо-резиновой смеси. Различные конфигурации блоков действуют как разные схемы, которые при объединении и подключении к электричеству позволяют устройству выполнять математические вычисления.

Учёные надеются, что эти устройства можно будет использовать для создания роботов, реагирующих на физические раздражители.

Одна из версий компьютера была настроена на сложение двух чисел. Пользователь может сообщать компьютеру, какие именно числа следует сложить, сжимая компонентные блоки влево или вправо и соединяя таким образом некоторые из серебристо-резиновых линий, которые ранее не касались друг друга, таким образом, чтобы закодировать числа в двоичную систему.

Члены команды подключили к компьютеру цифровой дисплей (не сжимающийся), чтобы показать на нем результат вычисления.

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Исследователи также создали мягкие компьютеры, способные умножать два числа или сравнивать их между собой, чтобы определить, какое из них больше.

И хотя маловероятно, что эти модели компьютеров смогут заменить традиционные устройства или окажутся более быстрыми в выполнении вычислений, команда Гарна ожидает, что новая технология будет использована в робототехнике, где мягкие работы смогут принимать решения исходя из того, к чему они прикасаются в своей среде.

Райа Гейворд из Университета Колорадо в Боулдере рассказал журналу Nature, что прогнозирует возможность применения данной технологии для интеграции компьютера в здание. В этом сценарии программное обеспечение сможет «решить» отремонтировать сооружение после того, как на него нажмёт кусок рассыпающегося кирпича.

Для продвижения новой технологии Гарн и его коллеги работают над тонкой настройкой «ощущения соприкосновения» компьютера, чтобы он мог воспринимать входные данные за пределами двоичного кода, например, кодируя разные силы сжимания в разные значения.

Подробное описание нового типа компьютеров опубликовано на страницах журнала Nature.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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