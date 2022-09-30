Мягкий компьютер, созданный из резиновых блоков с прожилками серебристо-резиновой смеси, мог выполнять простые вычисления после сжатия.

Райан Гарн из Университета штата Пенсильвания и его коллега разработали модель мягкого компьютера в форме куба, реагирующего на сжатие.

Упомянутые компьютеры были построены путём объединения рядов резиновых блоков, через которые проходят прожилки серебристо-резиновой смеси. Различные конфигурации блоков действуют как разные схемы, которые при объединении и подключении к электричеству позволяют устройству выполнять математические вычисления.

Учёные надеются, что эти устройства можно будет использовать для создания роботов, реагирующих на физические раздражители.

Одна из версий компьютера была настроена на сложение двух чисел. Пользователь может сообщать компьютеру, какие именно числа следует сложить, сжимая компонентные блоки влево или вправо и соединяя таким образом некоторые из серебристо-резиновых линий, которые ранее не касались друг друга, таким образом, чтобы закодировать числа в двоичную систему.

Члены команды подключили к компьютеру цифровой дисплей (не сжимающийся), чтобы показать на нем результат вычисления.

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Исследователи также создали мягкие компьютеры, способные умножать два числа или сравнивать их между собой, чтобы определить, какое из них больше.

И хотя маловероятно, что эти модели компьютеров смогут заменить традиционные устройства или окажутся более быстрыми в выполнении вычислений, команда Гарна ожидает, что новая технология будет использована в робототехнике, где мягкие работы смогут принимать решения исходя из того, к чему они прикасаются в своей среде.

Райа Гейворд из Университета Колорадо в Боулдере рассказал журналу Nature, что прогнозирует возможность применения данной технологии для интеграции компьютера в здание. В этом сценарии программное обеспечение сможет «решить» отремонтировать сооружение после того, как на него нажмёт кусок рассыпающегося кирпича.

Для продвижения новой технологии Гарн и его коллеги работают над тонкой настройкой «ощущения соприкосновения» компьютера, чтобы он мог воспринимать входные данные за пределами двоичного кода, например, кодируя разные силы сжимания в разные значения.

Подробное описание нового типа компьютеров опубликовано на страницах журнала Nature.