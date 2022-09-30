Нацсовет разрешил транслировать в Украине ещё 18 иностранных телеканалов

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию дополнил «Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций», разрешённых к ретрансляции на территории Украины, ещё 18 телеканалами. Такое решение было принято регулятором на заседании 29 сентября.

Таким образом, провайдеры могут включать в свои пакеты следующие телеканалы: Funbox UHD, Ducktv, FlixSnip, Travelxp (HD), Kinokazka, EL Primer Canal Automovilistico, Food Network, Travel Channel, Discovery Channel, ID Investigation Discovery, Discovery Channel (логотип Discovery Science), Animal Planet HD, TLC, UA MUSIC, Timeless Dizi Channel, «Соль ТВ», «Чемодан ТВ», Continent-E.

По информации «Детектор медіа», регулятор предоставил дистрибьюторам и правообладателям, которые должны были подать документы на включение в перечень, но не сделали этого, ещё два месяца. В течение этого времени разрешено транслировать каналы, которые были в старом перечне.

Напомним, 15 сентября Нацсовет утвердил обновлённый список иностранных телеканалов, которые можно ретранслировать в Украине. В нем вместо 185 каналов всего 49.