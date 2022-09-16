Нацсовет обновил список иностранных каналов: их пока всего 49

Национальный совет утвердил новый Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, которые ретранслируются.

Вместо 185 иностранных каналов, в список попали всего 49. Как сообщает Детектор медиа, в перечне отсутствуют каналы Discovery, Viasat, Fox, BBC и другие.

«Это проблема не иностранных каналов и Нацсовета, а украинских дистрибьюторов. Где-то документы поданы несвоевременно, не в полном объеме, не предоставлялся доступ к мониторингам», — рассказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Пока Нацсовет оставил список открытым и позволил остальным компаниям предоставить необходимый пакет документов для включения в перечень в течение 2 месяцев. После этого предварительные решения Нацсовета, согласно которым осуществляется ретрансляция иностранных программ, утратят силу.