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Нацсовет обновил список иностранных каналов: их пока всего 49

НовостиТелевидение

Национальный совет утвердил новый Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, которые ретранслируются. 

Вместо 185 иностранных каналов, в список попали всего 49. Как сообщает Детектор медиа, в перечне отсутствуют каналы Discovery, Viasat, Fox, BBC и другие.

«Это проблема не иностранных каналов и Нацсовета, а украинских дистрибьюторов. Где-то документы поданы несвоевременно, не в полном объеме, не предоставлялся доступ к мониторингам», — рассказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

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Пока Нацсовет оставил список открытым и позволил остальным компаниям предоставить необходимый пакет документов для включения в перечень в течение 2 месяцев. После этого предварительные решения Нацсовета, согласно которым осуществляется ретрансляция иностранных программ, утратят силу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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