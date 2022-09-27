Учёные: Обычный медный телефонный кабель может поддерживать гигибитные скорости

Оптико-волоконные линии прокладываются по всей территории Украины, и на это тратятся немалые средства – но это необходимые расходы, ведь благодаря этим линиям жители Украины получат возможность доступа к более быстрому интернету. Однако исследователи убеждены, что медные кабели, уже проложенные по всей территории страны, способны обеспечить втрое большую скорость, чем сейчас, по крайней мере, при передаче сигнала на короткое расстояние. И все это – за гораздо меньшую цену. Эта технология улучшения скорости может помочь облегчить переход к оптико-волоконным линиям на общенациональном уровне, а также может быть полезна для использования в странах, где активно используются медные витые провода.

Эргин Динк из Кембриджского университета и его коллеги утверждают, что витые пары медной проволоки, десятилетиями используемые в качестве телефонных линий, а теперь перепрофилированные для нужд широкополосного интернета, способны поддерживать частоту, в пять раз выше, чем используется сейчас, что позволит значительно улучшить скорость передачи данных. Исследователи обнаружили, что выше этого предела проволока, по сути, начинает функционировать как антенна и превращает любой сигнал, передаваемый через него, на радиоволны, которые рассеиваются не достигая места назначения.

«Эти кабели действительно очень старые, их изобрёл ещё Александер Грэм Белл, и с тех пор никто не изучал тщательно их теоретические параметры», – отметил Динк.

Он и его коллеги считают, что благодаря их открытию жители домов, расположенных вблизи оптико-волоконных линий, смогут получить значительно быстрые, чем сейчас, скорости интернета без необходимости тратить немалые деньги на прокладку оптико-волоконных линий непосредственно в дома.

Оптико-волоконные кабели пропускают через себя группы фотонов, транспортирующих данные, и огромное количество этих групп можно посылать по линии одну за другой, не дожидаясь, пока прибудет первая из них. Оптоволокно, используемое сегодня, обычно позволяет передавать данные на скорости 1 гигабит в секунду, но теоретически скорость может быть в тысячи раз выше.

Но в медном кабеле сигнал пересылается с помощью электрического тока, бегущего по всей длине кабеля, и скорость передачи данных ограничивается скоростью изменения тока.

Существующие медные широкополосные соединения работают на частоте ниже 1 гигагерца, где ток меняется миллиард раз в секунду, но исследователи выяснили, что теоретически эту частоту можно повысить до 5 гигагерц с помощью небольшого и бюджетного компонента под названием приёмопередатчик (балун).

Динк не верит, что это открытие может непосредственно привести к пятикратному увеличению объёмов передачи данных, поскольку на более высоких частотах растёт уровень ошибок. Нужны дальнейшие исследования, которые должны определить, на какой порядок возможно ускорение. Но Динк считает, что 3 гигабита в секунду – вполне возможный показатель. Это втрое превышает текущий теоретический максимум, хотя на практике большинство людей, подключённых к широкополосному интернету через медную проволоку, получают скорость не более 80 мегабит в секунду.