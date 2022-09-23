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lifecell возвращается в Харьковскую область: где восстановлена связь?

НовостиТелеком

После деоккупации Харьковской области и разминирования участков lifecell восстанавливает поврежденную в результате боевых действий и обстрелов инфраструктуру.

Оператор сотовой связи lifecell возобновил работу собственной сети в следующих населённых пунктах Харьковщины:

  • Балаклея.
  • Шевченково.
  • Волчанск.
  • Изюм.
  • Циркуны.
  • Липцы.

Благодаря восстановлению сети в этих городах связь также появилась и в близлежащих сёлах: Вербовка, Волчанские Хуторы, Гатище, Лиман, Огурцово, Симиновка, Синельниково, Тихое и Цегельное.

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«За время оккупации области российскими войсками уничтожены и повреждены более 110 базовых станций оператора», – заявляют в lifecell.

В Балаклее, Изюме и Шевченковом сеть оператора подверглась значительным разрушениям, поэтому инженерам lifecell удалось восстановить покрытие только благодаря терминалам спутникового интернета Starlink.

«Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктуры, lifecell вынужден восстанавливать целые участки сети снова и снова, чтобы абоненты могли оставаться на связи», – резюмируют в пресс-службе оператора.

Напомним, ранее Киевстар восстановил связь в 10 освобождённых городах Харьковской области.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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