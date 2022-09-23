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Киевстар восстановил связь в 10 деоккупированных населённых пунктах Харьковщины

НовостиТелеком

Национальный оператор сотовой связи Киевстар возобновил работу сети в десяти освобождённых населённых пунктах Волчанского, Изюмского, Чугуевского и Балаклейского районов Харьковской области.

В пресс-службе Киевстара сообщают, что с 13 по 23 сентября инженеры компании возобновили работу сети мобильной связи в следующих населенных пунктах:

  • Балаклея.
  • Белый Колодец.
  • Боровское.
  • Вишнёвая.
  • Волчанск.
  • Волохов Яр.
  • Изюм.
  • Петровское.
  • Шевченково.
  • Чкаловское.

При восстановлении сети на деоккупированных территориях возникают разные сложности, которые инженеры компании успешно преодолевают. В частности, при отсутствии электроэнергии для поддержки работы сети используются стационарные и передвижные дизель-генераторы. А в местах, где волоконно-оптическая инфраструктура претерпела значительных разрушений – используются терминалы Starlink.

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«Киевстар хранит за всеми своими абонентами, которые находятся на временно оккупированной территории, мобильные номера и средства на счетах. Следовательно, жители деоккупированных населённых пунктов могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, как только они становятся доступными. Кроме того, благодаря национальному роумингу, услугами сотовой сети Киевстар могут пользоваться также абоненты других мобильных операторов Украины», – объясняют в пресс-службе компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская связь от lifecell и Vodafone Ukraine появилась в нескольких освобождённых населённых пунктах Харьковщины и Херсонщины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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