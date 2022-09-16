Российский офис Philips продает домен

Возможно, компания готовится прекратить работу на территории РФ.

Как сообщает сайт dev.ua, за название бренда международной компании Philips российский офис хочет получить 350 000 рублей ($5 800).

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Philips — технологическая компания со штаб-квартирой в Нидерландах, которая занимается производством медицинского оборудования, продуктов для ухода за персональным здоровьем потребителей и домом. Объем продаж Philips в 2019 году составил 19,5 млрд евро. В компании работает около 81 000 сотрудников, осуществляющих продажи и предоставляющих услуги в более чем 100 странах.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, Philips продолжала осуществлять интернет-продажи в России.