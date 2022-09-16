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Российский офис Philips продает домен

НовостиТехнологии

Возможно, компания готовится прекратить работу на территории РФ.

Как сообщает сайт dev.ua, за название бренда международной компании Philips российский офис хочет получить 350 000 рублей ($5 800).

Российский офис Philips продает домен
Скриншот: dev.ua

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Philips — технологическая компания со штаб-квартирой в Нидерландах, которая занимается производством медицинского оборудования, продуктов для ухода за персональным здоровьем потребителей и домом. Объем продаж Philips в 2019 году составил 19,5 млрд евро. В компании работает около 81 000 сотрудников, осуществляющих продажи и предоставляющих услуги в более чем 100 странах.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, Philips продолжала осуществлять интернет-продажи в России.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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