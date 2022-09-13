В Балаклее доступна связь мобильных операторов lifecell и Киевстар

Жители деоккупированной Балаклеи в Харьковской области могут снова пользоваться украинской связью.

Вчера, 12 сентября, пресс-служба Балаклейского городского совета сообщила о появлении в городе связи от украинского мобильного оператора Киевстар. Также вечером стало известно о возобновлении связи для абонентов lifecell.

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«Благодаря работе наших невероятных ВСУ во многих украинских городах наконец развевается сине-желтый флаг, а у нас появилась возможность восстанавливать мобильную связь. Сегодня lifecell снова ловит в Балаклее. Радуемся вместе со всеми, кто наконец услышал в трубке родной голос», — говорится в сообщении на странице оператора Facebook.

Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.