В освобожденной Балаклее появилась украинская мобильная связь

Жители деоккупированной Балаклеи в Харьковской области могут снова пользоваться украинской связью.

Пресс-служба Балаклейского городского совета рекомендует в настройках телефона выбрать сеть Киевстар и сообщить о возобновлении связи родным и близким, которые сейчас находятся в городе.

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Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.