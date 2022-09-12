Понедельник, 12 сентября, 2022

В освобожденной Балаклее появилась украинская мобильная связь

НовостиТелеком

Жители деоккупированной Балаклеи в Харьковской области могут снова пользоваться украинской связью. 

Пресс-служба Балаклейского городского совета рекомендует в настройках телефона выбрать сеть Киевстар и сообщить о возобновлении связи родным и близким, которые сейчас находятся в городе.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, официальная информация о том, что Балаклея перешла под контроль Вооруженных сил Украины, была обнародована 9 сентября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новости

Телеканал «Рада» не будет транслировать заседания парламента в прямом эфире

"Рада" продолжит транслировать общенациональный марафон и не будет показывать пленарные заседания украинского парламента в прямом эфире.
Новости

Российский сотовый оператор «К-Телеком» открыл офис в Херсоне

Telegram–каналы оккупантов уже опубликовали объявление с вакансиями оператора в Херсоне, сообщают "Ведомости". 
Новости

OneWeb проведёт тестирование системы мобильной связи 5G через космос

Проект 5G-Pilot Test финансируется Космическим агентством Великобритании и Европейским космическим агентством в рамках партнерского проекта Sunrise.
Новости

Intel и Broadcom показали работу Wi-Fi 7: скорость передачи данных превысила 5 Гбит/с

Intel и Broadcom на совместной презентации продемонстрировали передачу данных в рамках работы стандарта Wi-Fi 7.
Новости

Приложение российского онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store

9 сентября 2022 года Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Premier из своего магазина.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить