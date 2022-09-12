Российский сотовый оператор «К-Телеком» открыл офис в Херсоне

Telegram–каналы оккупантов уже опубликовали объявление с вакансиями оператора в Херсоне, сообщают «Ведомости».

В офис ищут администратора, менеджера по продажам В2В, ИТ-специалистов и рекрутеров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Российский оператор «К-Телеком» работает в Крыму под брендом Win Mobile. Продажи российских сим-карт с кодом «+7» стартовали в Херсоне в мае, однако название оператора тогда не раскрывалось и в колл–центре Win Mobile продажу своих карт в регионе отрицали.

Рекомендуем прочитать: Цензура, жестче чем в РФ — как работает интернет во временно оккупированном Херсоне.