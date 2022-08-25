Цензура, жестче чем в РФ: как работает интернет во временно оккупированном Херсоне

С конца мая интернет-связь во временно оккупированной Херсонской области подвергается жесткой цензуре.

По данным экспертов, в некоторых частях региона интернет подвергается еще большему контролю, чем на территории самой России.

В первую очередь оккупанты взялись за террор местных провайдеров и отключение соцсетей. В первые три месяца войны интернет-трафик в Херсоне перенаправлялся посредством сетевых хабов в другие части Украины и проходил через Киев — потом оккупанты организовали переадресацию трафика через территорию РФ.

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В мае представителям Украины удалось восстановить контроль над трафиком, однако к концу месяца оккупанты захватили большую часть телеком-инфраструктуры и интернет в Херсоне снова подвергся российской цензуре.

На протяжении трех месяцев местные жители вынуждены пользоваться российским интернетом, который запрещает доступ к Facebook, Twitter и другим западным социальным соцсетям. Также заблокированы украинские новостные веб-ресурсы.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне оккупанты запустили собственный телеканал и назначили администратором уборщицу.