На орбиту запущен сверхтяжёлый спутник связи с пропускной способностью 500 Гбит/сек

7 сентября компания Arianespace запустила в космос VHTS-спутник Eutelsat Konnect, обеспечивающий дальнейшее развитие бизнеса компании Eutelsat в секторе широкополосной связи.

Запуск спутника был осуществлен с помощью ракеты Ariane 5, оторвавшейся от стартовой площадки Гвианского космического центра в Куру, Французская Гвиана, в среду в 18:45 по местному времени. Приблизительно через 28 минут после старта спутник был выведен на геостационарную переходную орбиту, где он отделился от ракеты.

Эта миссия была одной из последних для ракеты Ariane 5, которую называют «рабочей лошадкой» компании Arianespace. Планируется, что ракеты типа Ariane 5 будут использоваться ещё для трёх космических миссий, после чего их заменит новая ракета – Ariane 6.

«VHTS-спутник Eutelsat Konnect, созданный компанией Thales Alenia Space, обеспечит пропускную способность, необходимую для подключения недостаточно охваченных зон по всей Европе, предоставляя им доступ к интернету. И это ещё раз подчеркивает тот факт, что компания Arianespace использует космос для улучшения жизни на Земле. Ещё одна история успеха записана в актив как европейской команды, организующей запуски, так и ракеты Ariane 5, которой осталось выполнить три миссии до выхода на пенсию», – прокомментировал генеральный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Подробнее о Eutelsat Konnect

VHTS-спутник Konnect является важным звеном в планах компании Eutelsat по развитию бизнеса в сфере широкополосной связи. Имея высоту 8.8 метра и вес 6.4 метрических тонны, он является самым большим спутником из числа тех, которые когда-либо создавала компания Thales Alenia Space. Спутник будет иметь пропускную способность 500 Гбит/сек над Европой. Он создан на полностью электрической платформе Thales Spacebus NEO, при этом в компании Eutelsat заявляют, что его рабочий модуль обладает самым мощным цифровым процессором в мире, способным предлагать возможность гибкого распределения ёмкости и оптимизированного использования спектра.

Спутник будет обеспечивать широкополосную связь в недостаточно охваченных районах Европы и будет поддерживать работу фиксированных и мобильных телекоммуникационных сетей на земле, море или в воздухе. Konnect VHTS уже имеет несколько подтвержденных клиентов услуг спутниковой широкополосной связи, среди которых Orange, которая через свою дочернюю компанию Nordnet будет обеспечивать с помощью спутника покрытие Франции, Telecom Italia Mobile в Италии и Thales Alenia Space, который будет использовать спутник для нужд предоставления услуг правительственным структурам.

Компания Eutelsat заказала спутник в 2018 году, и сначала он должен был быть введён в эксплуатацию в 2021 году, но из-за пандемии изготовление спутника было задержано. В феврале компания Eutelsat отложила запланированный ввод в эксплуатацию аппарата на вторую половину 2023 года, отложив впоследствии также запланированный возврат оператора к реализации стратегии роста до 2023-2024 годов.