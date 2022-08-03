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Среда, 3 августа, 2022

Европейский оператор запустит новый VHTS-спутник с пропускной способностью 500 Гбит/сек

НовостиСпутниковая связь

Европейский спутниковый оператор Eutelsat сообщает, что их спутник сверхвысокой пропускной способности (VHTS) следующего поколения наконец-то отправился на европейский космопорт в Куру (Французская Гвиана), откуда 6 сентября он будет запущен в космос с помощью ракеты Ariane 5.

Новая платформа, построенная компанией Thales Alenia Space, напоминает традиционный спутник, который будет размещён на геостационарной орбите. Оттуда он будет покрывать своим сигналом огромные пространства в Европе и на Британских островах.

Сообщается, что VHTS-спутник будет весить 6.3 тонны, будет поддерживать работу 230 лучей над территорией Западной Европы и будет иметь огромную пропускную ёмкость в Ка-диапазоне – 500 Гбит/сек.

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Предыдущий спутник KONNECT от Eutelsat весил на момент запуска 3.6 тонн, его расчётный срок эксплуатации составляет более 15 лет, он поддерживает 65 точечных лучей и имеет пропускную ёмкость в Ка-диапазоне 75 Гбит/сек.

Следует отметить, что новый VHTS (KONNECT VHTS) является по сравнению с предшественником настоящим монстром, и он должен значительно повысить скорость широкополосной связи, хотя этому по прежнему будет препятствовать большая задержка (время ответа сервера).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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