Европейский оператор запустит новый VHTS-спутник с пропускной способностью 500 Гбит/сек

Европейский спутниковый оператор Eutelsat сообщает, что их спутник сверхвысокой пропускной способности (VHTS) следующего поколения наконец-то отправился на европейский космопорт в Куру (Французская Гвиана), откуда 6 сентября он будет запущен в космос с помощью ракеты Ariane 5.

Новая платформа, построенная компанией Thales Alenia Space, напоминает традиционный спутник, который будет размещён на геостационарной орбите. Оттуда он будет покрывать своим сигналом огромные пространства в Европе и на Британских островах.

Сообщается, что VHTS-спутник будет весить 6.3 тонны, будет поддерживать работу 230 лучей над территорией Западной Европы и будет иметь огромную пропускную ёмкость в Ка-диапазоне – 500 Гбит/сек.

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Предыдущий спутник KONNECT от Eutelsat весил на момент запуска 3.6 тонн, его расчётный срок эксплуатации составляет более 15 лет, он поддерживает 65 точечных лучей и имеет пропускную ёмкость в Ка-диапазоне 75 Гбит/сек.

Следует отметить, что новый VHTS (KONNECT VHTS) является по сравнению с предшественником настоящим монстром, и он должен значительно повысить скорость широкополосной связи, хотя этому по прежнему будет препятствовать большая задержка (время ответа сервера).