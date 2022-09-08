Четверг, 8 сентября, 2022

Vodafone запустил новую услугу для неслышащих людей

НовостиТелеком

Vodafone предложил новую процедуру замены SIM-карты, которая будет удобна для неслышащих людей.

Ранее клиенты с нарушениями слуха могли заменить SIM-карту только в магазине Vodafone. Теперь они могут сделать это также удаленно. Для этого необходимо обратиться в чат My Vodafone или отправить письмо на vodafone@vodafone.ua.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Для замены текущей или восстановления утраченной SIM-карты также понадобится новая SIM/eSIM-карта, которую можно получить любым удобным способом:

  • заказать Power SIM на сайте vodafone.ua с бесплатной доставкой на удобное отделение «Новой Почты»;
  • приобрести ваучер eSIM на сайте vodafone.ua. Предварительно рекомендуется проверить, поддерживает ли устройство eSIM в разделе «Список девайсов с eSIM»;
  • купить любой стартовый пакет Vodafone с новым номером в точках продаж.

Ранее мы сообщали, что Vodafone запустил короткий номер для сбора помощи детям, потерявшим родителей из-за войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Vodafone поможет узнать местонахождение людей: как воспользоваться услугой

Vodafone Украина запустил услугу Геопоиск – решение для поиска местонахождение близких.
Новости

Netflix открыл офис в Варшаве и объявил о наборе сотрудников

Офис Netflix в Варшаве – является региональным хабом стриминга в Центрально-Восточной Европе и отвечает за работу платформы в 28 странах, в том числе и Украине. 
Новости

«Українське радіо» возобновляет полноценную работу в Николаеве

Редакция "Українського радіо" в Николаеве возобновляет полноценную работу.
Новости

Россию покидает HMD Global: подразделение, которое выпускало кнопочные телефоны Nokia

HMD Global покидает Россию и ликвидирует ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», через которое в страну поставлялись смартфоны и кнопочные телефоны Nokia.
Новости

Android 14 будет поддерживать спутниковую связь Starlink

В Google заявили о работе над "врожденной" поддержкой спутниковой связи в операционной системе Android.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить