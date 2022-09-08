Vodafone запустил новую услугу для неслышащих людей

Vodafone предложил новую процедуру замены SIM-карты, которая будет удобна для неслышащих людей.

Ранее клиенты с нарушениями слуха могли заменить SIM-карту только в магазине Vodafone. Теперь они могут сделать это также удаленно. Для этого необходимо обратиться в чат My Vodafone или отправить письмо на vodafone@vodafone.ua.

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Для замены текущей или восстановления утраченной SIM-карты также понадобится новая SIM/eSIM-карта, которую можно получить любым удобным способом:

заказать Power SIM на сайте vodafone.ua с бесплатной доставкой на удобное отделение «Новой Почты»;

приобрести ваучер eSIM на сайте vodafone.ua. Предварительно рекомендуется проверить, поддерживает ли устройство eSIM в разделе «Список девайсов с eSIM»;

купить любой стартовый пакет Vodafone с новым номером в точках продаж.

Ранее мы сообщали, что Vodafone запустил короткий номер для сбора помощи детям, потерявшим родителей из-за войны.