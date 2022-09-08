Четверг, 8 сентября, 2022

Netflix открыл офис в Варшаве и объявил о наборе сотрудников

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Офис Netflix в Варшаве – является региональным хабом стриминга в Центрально-Восточной Европе и отвечает за работу платформы в 28 странах, в том числе и Украине. 

Временный офис команды, которая отвечает за работу стриминга в регионе, пока расположен в Варшаве. Где будет находится постоянное место работы — пока неизвестно.

Штаб Netflix в Варшаве уже объявил, что ищет новых сотрудников — в частности, специалистов в области маркетинга и кинопроизводства. Соответствующие вакансии стриминг разместил на сайте — там ищут людей и со знанием украинского языка.

“Команда, отвечающая за Центрально-Восточную Европу, уже официально работает из офиса Netflix в Варшаве, – сообщили представители стриминга. – В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на найме новых специалистов и укреплении отношений с местной аудиовизуальной индустрией. Впереди осень, полная премьер, в том числе польских”.

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Отметим, что в 2016 году Netflix локализовал сервис в Польше. Тогда платформа стала доступной на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках. В Польше компания инвестировала более $115 млн в оригинальные фильмы и сериалы Netflix и создала более 2,6 тыс. рабочих мест. В марте 2022 года компания сообщила о планах открыть официальный офис в стране.

Ранее мы сообщали, что Netflix запустит подписку с рекламой в ноябре, чтобы обогнать Disney+.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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