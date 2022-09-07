Через Украину будет проходить интернет-соединение Европы и Азии

Новый интернет-кабель могут проложить по дну Черного моря, в обход России.

Что произошло

Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group касаемо обеспечения интернет-соединения Европы и Азии, которое будет проходить через Украину. В планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.

Сами говорят

«Из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Так Украина станет цифровым хабом Европы. С лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon», — прокомментировали в Минцифры.

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Как работают провайдеры сейчас

До войны крупные украинские магистральные провайдеры подключались к точке обмена трафиком в Москве (MSK-IX) для того, чтобы улучшить связность интернета в восточном регионе. Сейчас у Украины нет отдельного канала на Восток без обхода России и единственная альтернатива — подводный канал через Черное море.

Издание dev.ua пишет, что в 2001 года по дну Черного моря уже была проложена черноморская волоконно-оптическая кабельная система (BSFOCS) протяженностью 1300 км. Она имеет общую пропускную способность 20 Гбит/с и наземные точки в Варне, Одессе и Новороссийске.

Ранее мы сообщали, что Google официально запустила в работу подводный интернет-кабель Equiano.