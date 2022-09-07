Четверг, 8 сентября, 2022

Google официально запустила в работу подводный интернет-кабель Equiano

НовостиТелеком

В Google утверждают, что его эксплуатация позволит создать 1,6 млн рабочих мест, а цена передачи данных в регионе должна упасть на 16-21%.

Как сообщает издание DCD, Google ввела в эксплуатацию 150-Тбит/с подводный интернет-кабель стоимостью $1 млрд. Задача кабеля Equiano (названного в честь рождённого в Нигерии писателя Олауда Эквиано) — повысить качество связи между Западной Европой и Южной Африкой.

Протяжённость кабеля, проложенного из Португалии в Южную Африку, составляет 15 тысяч километров, он имеет 9 ответвлений и состоит из 12 оптоволоконных пар с поддержкой SDM (Space Division Multiplexing).

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Проект является одним из крупнейших в портфолио подводных интернет-кабелей Google — он проложен от Португалии вдоль западного побережья африканского континента. В точках ответвлений к кабелю получили возможность подключиться и другие страны, включая Намибию и Того. Также планируется подключение Нигерии, Демократической республики Конго и островов Св. Елены.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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