В канун Дня Независимости сигнал «Суспільного» глушили на спутнике

Похожие попытки заглушки сигнала Общественного вещателя на спутнике Amos злоумышленники предпринимали в марте и конце мая.

В очередной раз заглушить сигнал каналов «Суспільного» попробовали в канун Дня Независимости, 23 августа.

«С начала полномасштабной войны России против Украины мы фиксируем регулярные попытки повредить трансляции телерадиопрограмм «Суспільного», в частности, и на спутнике. Первую такую ​​попытку мы с коллегами зафиксировали еще в марте. Затем получили документальное подтверждение этого от нашего лицензионного оператора спутниковой ретрансляции, компании Spacecom. Еще одна попытка имела место в конце мая», – рассказал в комментарии «Детектору медиа» директор по организации и развитию сетей телерадиовещания «Суспільного» Дмитрий Грузинский.

Благодаря партнерам «Суспільного»– ООО «Телеканал СТБ», который осуществляет подъем на спутник телерадиопрограмм «Суспільного», и оператору спутниковой ретрансляции Spacecom, компания осталась в эфире. Однако не обошлось без помех.

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Сейчас НСТУ собирает все необходимые документы для судебно-претензионной работы, поскольку было вмешательство в работу каналов посторонних лиц. Также в Нацсовет поданы заявления на внесение изменений в лицензии относительно спутникового ретранслятора. Как отмечает Дмитрий Грузинский, «помехи специальными радиоэлектронными средствами создавались именно на территории страны-агрессора».

Ранее мы сообщали, что хакеры захватили управление спутником для трансляции фильмов.