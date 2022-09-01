Китайскую компанию Fujian NetDragon Websoft возглавил ИИ-робот

Тан Юй – стала первым в мире роботом, который занял руководящий пост.

Что произошло

NetDragon Websoft – китайская компания, создающая мобильные приложения и поддерживающая онлайн игры, назначила генеральным директором своей дочерней фирмы робота.

Мисс Тан Юй – виртуальный гуманоидный робот-женщина с искусственным интеллектом. В новой должности робот будет руководить «организационным и эффективным отделом» компании.

«Мы верим, что ИИ — это будущее корпоративного управления, и наше назначение мисс Тан Юй свидетельствует о нашем стремлении по-настоящему использовать искусственный интеллект для превращения способов ведения нашего бизнеса и, наконец, для нашего будущего стратегического роста», — сказал глава компании Децзянь Лю.

Как будет работать робот

Тан Юй упростит процесс, повысит качество рабочих задач и быстроту их выполнения. Она также будет служить концентратором данных в режиме реального времени и аналитическим инструментом для поддержания рациональных решений в повседневных операциях, а также для обеспечения более эффективной системы управления рисками.

Кроме того, ожидается, что Тан Юй будет играть важную роль в развитии талантов сотрудников.

Рабочее сообщество в метавселенной

В дальнейшем компания планирует расширить лежащие в основе Тан Юй алгоритмы для создания открытой, интерактивной и прозрачной модели управления. Ведь постепенно компания планирует перейти к рабочему сообществу на основе метавселенной.

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Ожидается, что к 2025 году мировой рынок метавселенной будет стоить 280 миллиардов долларов, и в него будут регулярно инвестировать такие игроки, как Microsoft и Meta. Ранее в этом году китайские компании Alibaba, Bytedance и Tencent объявили, что вкладывают огромные суммы денег в метавселенную.

Ранее мы сообщали, что сотрудников Facebook увольняют с помощью искусственного интеллекта.