США ограничивает поставки передовых видеоускорителей в Китай и Россию

По словам Nvidia и AMD, ограничения наложены на высокопроизводительные графические процессоры, на которых работают суперкомпьютеры и искусственный интеллект.

Администрация Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых компьютерных чипов в Китай и Россию, что является очередной попыткой правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Как пишет The New York Times, новые ограничения касаются высокопроизводительных графических процессоров, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.

Речь идёт о чипах с определённой мощностью. У Nvidia под запрет попадут чипы из серии A100 и H100, а у AMD — Instinct MI250.

Продукты изначально разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие они широко использовались в крупных суперкомпьютерах, которые ученые и интернет-компании использовали для приложений распознавания речи и объектов на фотографиях.

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Суперкомпьютеры используются в приложениях, которые включают в себя разработку оружия и сбор разведывательных данных, а некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами страны. Технология искусственного интеллекта также все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.

Nvidia заявила, что федеральное правительство теперь потребует от нее получения экспортных лицензий для продажи двух высокопроизводительных чипов, используемых с серверными системами в центрах обработки данных. Правительство оправдывается тем, что новое требование устранит риск того, что эти продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китае и России.

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В настоящее время Nvidia не продает товары в Россию, но вот в Китае у нее по-прежнему много клиентов. Компания утверждает, что новые меры повлияют на бизнес, который только за последний финансовый квартал принес ей около 400 миллионов долларов дохода.

AMD в свою очередь, считает, что ограничения не окажут существенного влияния на ее бизнес.