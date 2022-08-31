Netflix обгоняет Голливуд: до конца года компания выпустит 43 оригинальных фильма

Netflix выпустит 43 оригинальных фильма до конца года — больше, чем количество фильмов, которые все голливудские студии отправляют в кинотеатры.

Как сообщает The Insider, в этот же период только 35 фильмов голливудских студий планируются к широкому прокату в кинотеатрах. Warner Bros. выпустит в кинотеатрах три фильма с настоящего момента до конца года, а Paramount — всего один.

Глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан утверждает, что количественное предложение фильмов вернется к допандемическому уровню только через год-полтора. В этой связи Cineworld, второй по величине оператор кинотеатров в мире, недавно заявил, что рассматривает заявление о банкротстве как «стратегический вариант» в связи с «ограниченным списком фильмов», отметив, что «низкий уровень посещения кинотеатров может продолжаться до ноября».

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Кинотеатры постараются поощрить просмотр фильмов в «Национальный день кино» в субботу, 3 сентября, когда более 3000 кинотеатров в США будут предлагать билеты на каждый фильм и сеанс не дороже 3 долларов.

Несмотря на финансовые проблемы и большие потери количества подписчиков, Netflix не сворачивает бюджет на производство фильмов. По прогнозам, в этом году компания потратит 17 миллиардов долларов на контент и привлечет около миллиона подписчиков в третьем квартале.

Ранее мы сообщали, что Netflix попросит от 7 до 9 долларов за новый тарифный план с рекламой.