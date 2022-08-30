Из-за войны Vodafone потерял активов на 806 миллионов гривен

Vodafone Украина отчитался о результатах работы в первом полугодии 2022 года в условиях войны.

Доход оператора в 1 полугодии вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 9,9 млрд грн. Чистая прибыль составила 663 млн грн. Капитальные инвестиции в первом полугодии составили 1,276 млрд грн, что меньше на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день около 87% сети оператора работает. Все критические элементы технической и ИТ-инфраструктуры уже диверсифицированы. Примерная сумма потерь активов составляет около 806 млн грн.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Из-за массовой миграции сократилась абонентская база оператора – по состоянию на конец июля она составила 16,6 млн клиентов. Из них 1,76 млн вынужденно находятся за пределами страны.

13 миллионов украинских клиентов Vodafone получили бесплатные услуги от оператора на сумму 270 млн гривен. За рубежом – на сумму 596 млн грн. для 1,5 млн абонентов в 32 странах. В целом объем гуманитарной и прямой финансовой помощи компании стране по состоянию на сегодняшний день оценивается в 250 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что Vodafone запустил новую линейку контрактных тарифов.