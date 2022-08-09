Вторник, 9 августа, 2022

Vodafone запустил новую линейку контрактных тарифов

НовостиТелеком

Среди преимуществ линейки – возможность оплачивать услуги связи после использования, а также повышенный уровень защиты мобильного номера от мошенников.

Больше интернета

Новые предложения учитывают новые потребительские привычки – за последние полгода объем использования мобильного интернета среди дата-пользователей контрактной формы обслуживания вырос на 15%. Соответственно, линейка предлагает увеличенные объемы мобильного интернета – от 15 ГБ до безлимита с возможностью раздачи интернета.

Международная связь

Также новые тарифы соответствуют изменениям спроса на международную связь: в пакеты услуг уже включены от 50 до 750 минут для звонков за границу. Ведь абоненты, которые звонят за границу, сейчас тратят в 2 раза больше минут, чем в начале года.

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Стоимость

Стоимость связи в контрактных тарифах стартует от 135 грн в месяц за 20 ГБ и другие услуги связи, включенные в пакет. Vodafone предоставляет всем новым абонентам скидку от 40 до 100 грн на первый месяц пользования новыми тарифами.

Подробные условия тарифов

Vodafone запустил новую линейку контрактных тарифов

Ранее мы сообщали, что Vodafone запустил короткий номер для сбора помощи детям, которые потеряли родителей из-за войны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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