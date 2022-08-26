Пятница, 26 августа, 2022

В Twitter появится вкладка с подкастами

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Twitter объявил, что интегрирует подкасты на платформу — они будут доступны на вкладке Spaces.

Вкладка с подкастами будет доступна англоязычным пользователям Twitter на iOS и Android, сообщает TechCrunch.

Какой контент предлагают

Контент будет группирован по разным темам, таким как новости, музыка, спорт и другое. Рекомендации основываются на темах и людях, на которых пользователь подписан. Также будут учитываться подкасты, которым вы поставили лайк или дизлайк.

Как функционирует вкладка

Во вкладке Spaces доступны три раздела:

  • Stations — здесь собраны все темы;
  • Spaces spotlight — где собран лучший аудио-контент;
  • upcoming Spaces — здесь будут показаны темы, которые появятся в ближайшее время.

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Внутреннее исследование Twitter показывает, что 45% пользователей соцсети в США ежемесячно слушают подкасты, поэтому для них рекомендации аудио-контента на платформе явно будут не лишними.

Что касается запуска вкладки с подкастами для веб-версии, то в Twitter планируют реализовать это после сбора отзывов о тестировании.

Ранее мы сообщали, что на главную страницу YouTube добавят раздел с подкастами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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