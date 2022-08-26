В Twitter появится вкладка с подкастами

Twitter объявил, что интегрирует подкасты на платформу — они будут доступны на вкладке Spaces.
Вкладка с подкастами будет доступна англоязычным пользователям Twitter на iOS и Android, сообщает TechCrunch.
Какой контент предлагают
Контент будет группирован по разным темам, таким как новости, музыка, спорт и другое. Рекомендации основываются на темах и людях, на которых пользователь подписан. Также будут учитываться подкасты, которым вы поставили лайк или дизлайк.
Как функционирует вкладка
Во вкладке Spaces доступны три раздела:
- Stations — здесь собраны все темы;
- Spaces spotlight — где собран лучший аудио-контент;
- upcoming Spaces — здесь будут показаны темы, которые появятся в ближайшее время.
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Внутреннее исследование Twitter показывает, что 45% пользователей соцсети в США ежемесячно слушают подкасты, поэтому для них рекомендации аудио-контента на платформе явно будут не лишними.
Что касается запуска вкладки с подкастами для веб-версии, то в Twitter планируют реализовать это после сбора отзывов о тестировании.
Ранее мы сообщали, что на главную страницу YouTube добавят раздел с подкастами.