Среда, 24 августа, 2022

На главную страницу YouTube добавят раздел с подкастами

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Видеохостинг может создать серьезную конкуренцию для Spotify и Apple Podcasts, пишет The Verge.

Кто может воспользоваться

Разработчики добавили раздел в конце июля, сейчас он все еще находится в процессе развертывания.

Доступ к разделу пока могут получить только пользователи из США перейдя по ссылке youtube.com/podcasts или через страницу «Обзор» (в приложении или браузере), где есть новая вкладка подкастов.

Что предлагают 

На новой странице представлены популярные шоу и каналы, у которых уже есть миллионы подписчиков, такие как The H3 Podcast или подкаст Логана Пола.

Конкуренция

Раздел оформлен достаточно просто, в отличие от платформ-конкурентов. По данным исследования компании Cumulus, проведенного в мае, YouTube уже превосходит Apple Podcasts и Spotify благодаря росту числа видеоподкастов и простоте использования, поэтому, возможно, разумнее придерживаться уже знакомого аудитории формата.

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Apple запустила подкасты в 2005 году, Spotify же начала активно заниматься подкастингом в 2019 — однако действовала более масштабно, приобретая студии и технологии, и сотрудничая со звёздами. На YouTube подкасты просто появились — так как все рано или поздно попадает на видеохостинг.

Перспективы

Подкастинг все еще является мелким проектом для YouTube. В 2021 году видеохостинг в целом принес своей материнской компании Google 28,8 миллиарда долларов. А согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году вся индустрия подкастов перевалила за 1 миллиард долларов.

На самом деле в развитии подкастинга для YouTube нет нужды, хотя наличие нового раздела на главной странице указывает на то, что компания планирует вкладывать в это больше ресурсов. Однако в YouTube это пока никак не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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