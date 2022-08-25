Четверг, 25 августа, 2022

Херсон и Мелитополь обесточены: интернет и мобильная связь частично недоступны

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Об отсутствии электричества на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях сообщают представители оккупационных властей.

Полностью обесточен Мелитополь, а также город Херсон. В связи с этим частично отсутствует мобильная и интернет-связь.

Причина отключения электричества пока неизвестны.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — сообщает оккупационный глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Как сообщается в телеграм-канале «ЗаТелеком», сильное падение связности фиксируется в Херсонской области с 4:00 25 августа. Херсон и Мелитополь обесточены: интернет и мобильная связь частично не доступны

Ранее мы рассказывали, как работает интернет во временно оккупированном Херсоне — цензура, жестче чем в РФ. 

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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