Херсон и Мелитополь обесточены: интернет и мобильная связь частично недоступны

Об отсутствии электричества на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях сообщают представители оккупационных властей.

Полностью обесточен Мелитополь, а также город Херсон. В связи с этим частично отсутствует мобильная и интернет-связь.

Причина отключения электричества пока неизвестны.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — сообщает оккупационный глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Как сообщается в телеграм-канале «ЗаТелеком», сильное падение связности фиксируется в Херсонской области с 4:00 25 августа.

Ранее мы рассказывали, как работает интернет во временно оккупированном Херсоне — цензура, жестче чем в РФ.