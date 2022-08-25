Цены на услуги Starlink снижаются: в некоторых регионах доступны скидки до 50%

Как отметили в компании, ежемесячные подписки сокращаются в ответ на «конъюнктуру местного рынка».

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К примеру, пользователь из Нидерландов, который платил за услугу Starlink RV 124 евро в месяц, получил от компании уведомление о том, что с 24 августа цена за обслуживание снижается до 105 евро.

«Снижение цен учитывает условия вашего местного рынка и должно отражать паритет покупательной способности среди наших клиентов», — говорится в сообщении.

Как пишет The Verge, аналогичные уведомления получают по всему миру. Например, в соцсети Reddit человек из Великобритании сообщает о снижении своей ежемесячной платы до 75 фунтов стерлингов (по сравнению с 89 фунтов стерлингов), в Мексике до 1100 мексиканских песо (по сравнению с 2299 мексиканских песо) и в Германии до 80 евро (по сравнению со 100 евро). Пользователи Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50% — выборочная проверка соответствующих сервисных страниц Starlink в каждой стране подтверждает это.

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Пользователь из Невады сообщает, что получил скидку до 85 долларов (было 110 долларов), но на собственных страницах Starlink по-прежнему указана ежемесячная стоимость подписки в размере 110 долларов после единовременной покупки комплекта оборудования за 599 долларов. Несколько других людей, утверждающих, что они из США, отмечают, что они не получили никакого снижения цен.

Пока также в сообщениях не упоминается о снижении скорости или добавлении строгих ограничений данных после подключения подписки со скидкой.

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