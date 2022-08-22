Понедельник, 22 августа, 2022

Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink

НовостиИнтернетСпутниковая связь

В Украину продолжают поступать терминалы спутникового интернета Starlink от зарубежных партнеров. 

Только Польша передала Украине 5 тысяч станций, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

«Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры – работать в самых сложных условиях. Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг», — написал Федоров.

Еще в феврале 2022 года Space X оказала поддержку Украине в предоставлении терминалов для спутникового интернета. На сегодняшний день более 15 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телеком-объектов, здравоохранительных учреждений и др. Также в Украине появилось представительство Starlink.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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