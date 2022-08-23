Среда, 24 августа, 2022

В Telegram планируют продавать никнеймы

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Аукционы по продаже имен могут организовать на специально созданной платформе.

Создатель Telegram Павел Дуров планирует организовать продажу запоминающихся никнеймов в мессенджере. Так на него повлиял успешный аукцион, проведенный TON для доменных имен/кошельков.

«Wallet.ton был продан за 215 250 Toncoin (около $260 тыс.), а Casino.ton был продан за $244 тыс. Если TON удалось добиться таких результатов, представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны все четырехбуквенные имена пользователей (@bank, @club, @game, @gift)», — написал Дуров.

На аукцион также могут выставить другие элементы Telegram, такие как стикеры либо эмодзи.

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В Telegram планируют опробовать блокчейн в качестве будущего рынка внутри мессенджера. На новой платформе владельцы имен смогут их передавать покупателям в защищенных сделках. Право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов.

«Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», — добавил Дуров.

Ранее мы сообщали, что Telegram разрешил дарить Premium-подписку.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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