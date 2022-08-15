Вторник, 16 августа, 2022

Telegram разрешил дарить Premium-подписку

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Telegram представил очередное обновление — теперь пользователям доступна платформа для создания авторских эмодзи, блокировка голосовых и видеосообщений, а также возможность подарить платную подписку.

Платформа эмодзи

Пользователи Telegram Premium смогут загружать пользовательские пакеты с уникальными художественными стилями и персонажами. Новые анимированные эмодзи можно включать в текст сообщений и медиа-заголовки.

Премиум-пользователи изначально получат доступ к 10 пользовательским наборам смайликов, содержащим более 500 премиум-эмодзи.

Обновлённая панель стикеров

Панель стикеров на iOS выглядит по-новому, с отдельными вкладками для стикеров, GIF-файлов и эмодзи — точно так же, как в Android, настольных и веб-приложениях.

Также теперь при начале набора текста кнопка панели стикеров за ненадобностью заменяется кнопкой выбора эмодзи. А при вводе подсказок выводятся варианты из всех доступных наборов.

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А во всех приложениях в разделе GIF теперь доступны тысячи высококачественных GIF-файлов из популярных фильмов и шоу.

Настройки конфиденциальности

Премиум-пользователи смогут контролировать отправку голосовых и видеосообщений. В настройках нужно выбрать опции «Все», «Мои контакты» или «Никто». Также доступны исключения — можно выбрать определенных людей или группы.

voise messagesPremium-подписка в подарок

Если у вас уже есть Telegram Premium, вы сможете поделиться опытом с друзьями, семьей и коллегами, отправив им предоплаченную подписку на 3, 6 или 12 месяцев — со скидкой.

Оформить подарок можно, либо открыв профиль соответствующего пользователя в приложениях под iOS или Android, скачанных из официальных магазинов, либо через бота @PremiumBot.

После оплаты, подписка появится в вашем чате с пользователем в анимированной подарочной коробке.

Больше интерактивных эмодзи

Традиционно в обновление добавили новые эмодзи с полноэкранным эффектом — 🍌🤨⚡️💔🏆😐. Также смайлики доступны в виде реакций, но только для подписчиков Premium.

Ранее мы сообщали, что пользователи Google Meet смогут вместе смотреть YouTube и слушать песни в Spotify.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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